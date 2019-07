नई दिल्ली। लोकसभा में एक बार फिर NRC का मुद्दा उठा है। लेकिन इस बार भाजपा सांसद ने NRC को कर्नाटक राज्य में भी लागू करने की मांग करते हुए उठाया है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान कर्नाटक और बेंगलुरु की स्थिति का जिक्र करते हुए इस राज्य में अवैध तौर पर रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए इसे लागू किए जाने की मांग की है।

सांसद सूर्या ने कहा कि 'राज्य की सुरक्षा के लिए अवैध तौर पर रह रहे बांग्लादेशी खतरा हैं। कल ही बांग्लादेश से संचालित होने वाले एक टेरर मॉड्यूल का बेंगलुरु में भांडाफोड़ हुआ है। मैं केंद्र से मांग करता हूं की कर्नाटक में अवैध रुप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान के लिए कर्नाटक और बेंगलुरु में भी NRC लागू हो।'

BJP MP Tejasvi Surya in Lok Sabha: Illegal immigrants are a security threat to the state. Yesterday a terror module that operates from Bangladesh was busted in Bengaluru. I call upon the Centre to extend NRC to Karnataka&B'luru to weed out Bangladeshis who've come here illegally pic.twitter.com/EpJn9vUcUc

— ANI (@ANI) July 10, 2019