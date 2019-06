बेतिया। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के लिए उनकी ही पार्टी के नेता और उनके रिश्तेदार लगातार परेशानी खड़ी कर रहे हैं। पिछले दिनों जहां गुजरात के एक विधायक द्वारा एक महिला से मारपीट का मामला सामने आया था, तो वहीं अब पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार की पूर्व मंत्री रहीं रेणु देवी के भाई की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में बेतिया के एक मेडिकल शॉप पर रेणु देवी के भाई पिंटू की खुलेआम गुंदागर्दी नजर आ रही है।

ANI के अनुसार पूरी घटना मेडिकल शॉप के सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई है। आरोपी पिंटू वीडियो में ना सिर्फ पीड़ित पर चिल्लाता नजर आ रहा है, बल्कि इसके बाद उसके साथ जमकर मारपीट करता दिखाई दे रहा है, इस दौरान उसका एक साथ भी पीड़ित के साथ हाथापाई कर रहा है।

#WATCH : BJP National vice president & former Bihar minister Renu Devi's brother Pinu assaults a chemist at a medical shop in Bettiah allegedly for not standing up to show him respect. Incident caught on CCTV camera. #Bihar (June 3) pic.twitter.com/zSrY0or2Kh

एएनआई के मुताबिक पिंटू जब दुकान पर दवा लेने पहुंचा तो उस वक्त दुकान में मौजूद पीड़ित उसके आने पर सीट से खड़ा नहीं हुआ, इससे उसका पारा चढ़ गया और उसने उसे पहले तो सीट से उठने का कहा। इसके बाद पीड़ित द्वारा पिंटू से बहस करने पर उसने जमकर पिटाई शुरू कर दी।

वहीं इस घटना के सामने आने के बाद भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु देवी की सफाई भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि 'मैं कभी गलत व्यवहार को बढ़ावा नहीं देती हूं। मेरा पिंटू और घर से कई सालों से कोई संबंध नहीं है। हमारी बातचीत भी नहीं होती है। इसके बावजूद भी मुझे घसीटा जा रहा है। अगर कोई गलती करता है तो उसे जरुर सजा मिला चाहिए। चाहे मैं ही क्यों ना हूं।'

Renu Devi on brother Pinu assaulting a chemist in Bettiah: I never encourage wrong behaviour. I've no relation with Pinu, with that house, since many years. We're not on talking terms. Still I'm being dragged. If anyone commits a mistake,he/she should be punished, even if it's me pic.twitter.com/xnP0znEK6j

— ANI (@ANI) June 6, 2019