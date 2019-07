अमृतसर। देशभर में मानसून ने दस्तक दे दी है। कई राज्यों में तो बारिश ने कहर बरपा रखा है। इसके बावजूद पंजाब के सीमाई इलाकों में अब भी मानसून दूर है। यहां अब भी गर्म हवाओं के साथ लू चल रही है। ऐसे में देश की सुरक्षा में लगे बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स(BSF) के जवानों की परेशानी भी बढ़ रही है। वे ऐसे कठिन हालातों में देश की सीमा की सुरक्षा में जुटे हैं। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अधिकतम तापमान 45 से 50 डिग्री के बीच बना हुआ है।

गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच सीमा की सुरक्षा कर रहे एक जवान का कहना है कि 'यहां तापमान 45 से 50 डिग्री के बीच बना हुआ है। लेकिन हमें इस तरह से ट्रेंड किया गया है कि हम किसी भी मौसम और किसी भी तापमान में खुद को ढाल सकते हैं।'

Punjab: Border Security Force jawans at International Border are reeling under heat wave conditions as temperature has increased in the area.A jawan says,"temperature remains in between 45°C-50°C but we have been trained in such a way that we can adjust in any weather condition." pic.twitter.com/bajDuhiNuV

— ANI (@ANI) July 2, 2019