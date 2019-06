नई दिल्ली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद इस पर सियासत शुरू हो गई है। इसे लेकर गैर हिंदीभाषी राज्यों के राजनीतिक दलों की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। के कस्तूरीरंगन समिति ने हाल में केंद्र सरकार को सौंपे अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति मसौदे में त्रिभाषा फार्मूले को लागू करने का सुझाव दिया है। इसके खिलाफ तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों में भी सियासत गरमाने लगी है।

गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी पढ़ाने का प्रस्ताव देने वाली शिक्षा नीति के मसौदे पर विवाद होने के बाद केंद्र सरकार ने भी यू टर्न ले लिया है। विभिन्न राज्यों के विरोध के बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नए मसौदे में भाषा को ऑप्शनल कर दिया गया है।

इसके पूर्व चना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि समिति ने नई शिक्षा नीति पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है. सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है. पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री जावडेकर ने कहा कि सभी भारतीय भाषाओं को प्रमुखता दी जाएगी।

वहीं इस मामले पर विवाद बढ़ने के बाद केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि सांसदों को क्षेत्रीय मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्षेत्रीय मुद्दे देश की क्षमता को दिखाते हैं। गौड़ा ने साथ ही ये भी कहा कि सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य और जातिगत आधार के चलते केंद्र सरकार के खिलाफ होना सही नहीं है। हिंदी को लेकर अब तक सरकार की ओर से कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।

Union Minister DV Sadananda Gowda on Hindi language row: Just for political purposes, just for casting aspersions against central govt, I don't think it is fair. So far no decision has been taken as far as imposition of Hindi is concerned. https://t.co/KVWdN243Gb

बता दें, रविवार को केंद्र सरकार ने इस मामले पर अपना बचाव करते हुए कहा था कि किसी भी राज्य पर हिंदी थोपी नहीं जाएगी. इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर इस ड्राफ्ट को अमल में लाने से पहले इसकी समीक्षा करने का भरोसा दिलाया था।

एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि HRD मंत्री द्वारा पेश की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ एक ड्राफ्ट रिपोर्ट है। फीडबैक आम जनता से लिया जाएगा। केंद्र सरकारों से सलाह ली जाएगी, इसके बाद ही ड्राफ्ट को फाइनलाइज़ किया जाएगा। हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा।

The National Education Policy as submitted to the Minister HRD is only a draft report. Feedback shall be obtained from general public. State Governments will be consulted. Only after this the draft report will be finalised. GoI respects all languages. No language will be imposed

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) June 2, 2019