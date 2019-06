नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन(ISRO) ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चंद्रयान 2 मिशन के लांच की तारीख घोषित कर दी है। बुधवार को ISRO चेयरमैन डॉ. के. सिवान ने इसकी जानकारी साझा की है। सीवान के मुताबिक चंद्रयान 2 मिशन 15 जुलाई को अलसुबह 2 बजकर 21 मिनिट पर लांच किया जाएगा। इस पूरे मिशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए ISRO चेयरमैन ने बताया कि GSLV MK-III के अंदर तीन कंपोनेंट और कंपोजिट बॉडी को रखा जाएगा। चंद्रयान 2 सिस्टम का वजन 3.8 टन रहेगा। इसमें से 1.3 टन वजन प्रोपेलर का रहेगा।

Indian Space Research Organisation Chairman Dr. K Sivan: ISRO has firmed up that Chandrayaan 2 Mission will be launched on July 15 early morning at 2 hours 51 minutes. pic.twitter.com/E64eBaZfu7

ISRO चेयरमैन सीवान ने कहा कि '6 या 7 सितंबर को चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। ये दिन चंद्रोदय की शुरुआत होगी। पूर्ण चंद्रोदय के दिन लेंडर और रोवर फंक्शनिंग करेंगे और वैज्ञानिक परीक्षण को अंजाम देंगे।'

ISRO Chairman Dr. K Sivan on Chandrayaan 2 Mission: The day we are going to land is either September 6 or September 7, that day happens to be the beginning of a lunar day. For one full lunar day, the lander & rover will be functioning & carry out scientific experiments. pic.twitter.com/pr9fKXTPYW

