नई दिल्ली। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्‍पेस सेंटर से चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग रविवार देर रात अचानक तकनीकी खराबी की वजह से रोक दी गई थी। देश के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को वैज्ञानिकों द्वारा अंतिम समय में स्थगित किए जाने से कई लोगों को निराशा हुई है। हालांकि डीआरडीओ और आईडीएसए के अधिकारियों ने इस घटना को सामान्य करार दिया है।

DRDO के पब्लिक इंटरफेस के पूर्व डायरेक्टर रवि गुप्ता का कहना है कि 'चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग को स्थगित करना सही निर्णय था। इतने बड़े मिशन के दौरान हम किसी भी तरह का चांस नहीं ले सकते हैं। हर हिस्से की कई राउंड्स में टेस्टिंग की गई थी। हर मूवमेंट को हर सेकेंड में मॉनिटर करना होता है।'

Ravi Gupta, Former Director Public Interface DRDO: It was the right decision to call off #Chandrayaan2 launch. We could not have taken any chance in such a big mission. Several rounds of testing are performed of every part. Every movement needs to be monitored at every second. pic.twitter.com/08UyWOzj5D

