पंजाब। पंजाब की लुधियाना जेल में कैदियों के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया है। इस झड़प के दौरान कई कैदी घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि झड़प के दौरान कैदियों ने जेल तोड़ने की भी कोशिश की। घटना के बाद जेल परिसर में पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं कैदियों को काबू में करने के लिए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया है। विवाद के बाद चार कैदी जेल तोड़कर बाहर निकल गए थे, जिन्हें पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है।

Punjab: Clash breaks out at Ludhiana Central Jail. Police forces have been deployed inside the premises. Fire brigade also present at the spot as fire has reportedly broken out there. 4 prisoners who had broken out of the jail have been brought back by police.More details awaited pic.twitter.com/RdD3IMv1LQ

— ANI (@ANI) June 27, 2019