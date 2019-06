कोलकाता। पश्चिम बंगाल में भाजपा और तृणमूल के बीच राजनीतिक घमासान चरम पर है। इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार को बधाई दी है। इस बधाई की वजह नीतीश का हाल ही में आया वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि वे बिहार के बाहर NDA से गठबंधन नहीं करेंगे। ममता ने नीतीश के इस बयान की सराहना की है।

ममता ने कहा कि 'मुझे नीतीशजी के इस बयान की जानकारी लगी है जिसमें उन्होंने कहा है कि वे बिहार के बाहर एनडीए के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। मैं उन्हें इसके लिए बधाई देती हूं और उनका धन्यवाद करती हूं।'

West Bengal CM Mamata Banerjee: I have come across a statement from Nitish Ji that he won't form alliance with NDA outside Bihar. I would like to congratulate him. Thank you to him. pic.twitter.com/lYpThkAnSW

— ANI (@ANI) June 10, 2019