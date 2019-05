कोलकाता। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सियासी हलचल गरमा गई है। इस बार राज्य की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हालिया बयान से खलबली मच गई है। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भाजपा और टीएमसी के बीच कई बार झड़प होने से देशभर में चर्चा हो चुकी है। इस बीच शनिवार को ममता बनर्जी ने सीएम पद से हटने की इच्छा जताकर सभी को चौंका दिया है। ममता बनर्जी ने सीएम पद से इस्तीफा देने की इच्छा जताई है।

West Bengal CM Mamata Banerjee: I told at the beginning of the meeting that I don't want to continue as the Chief Minister. pic.twitter.com/KZvH9oyTec

ममता ने प्रेस कांफ्रेस लेकर कहा कि केंद्र की ताकतें उनके खिलाफ काम कर रही हैं। इमरजेंसी की स्थिति बन गई है। हिंदू मुस्लिम का विभाजन किया जा रहा है। हमने चुनाव आयोग को शिकायत की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

West Bengal CM Mamata Banerjee: The central forces worked against us. An emergency situation was created. Hindu-Muslim division was done and votes were divided. We complained to the EC but nothing was looked into. pic.twitter.com/FSksMoXsBq

