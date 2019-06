नारनौल। सोशल मीडिया पर नारनौल की दो वीडियो क्लिप वायरल हो रही है। इसमें एक पुत्रवधू घर में बुजुर्ग महिला को पीटती नजर आ रही है। 80 वर्षीय चांदबाई को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है।

उसकी शिकायत पर बहू के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कर लिया है। वीडियो वायरल होने के बाद से आरोपित महिला फरार है। वीडियो वायरल करने वाली छात्रा को भी जान से मारने की धमकी दी गई है।

पुलिस ने बताया कि निवाजनगर निवासी चांदबाई के पति बीएसएफ से इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत हुए थे। 20 साल पहले उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद से ही चांदबाई पेंशन ले रही हैं।

वायरल वीडियो में कांता चांदबाई को चारपाई पर पटकती है और उसके बालों को नोच रही है। कांता फिर से आती है और उसे चारपाई पर पटक देती है।

दूसरी वीडियो क्लिप में कांता सास को मारने के लिए दौड़ती है। नानी के घर आई छात्रा ने यह वीडियो बनाया है। दिल्ली निवासी सुनील की बेटी दीपिका छुट्टियों में यहां चांदबाई के पड़ोस में नानी के घर आई है।

जब वह छत पर जा रही थी तो उसकी नजर चांदबाई की पिटाई करती उसकी बहू कांता पर पड़ी। इसके बाद दीपिका ने वहीं से वीडियो क्लिप बना डाली।

अपने नाना को बताते हुए वायरल कर दी। इस संबंध में नारनौल के एसपी चंद्रमोहन का कहना है कि उक्‍त बुजुर्ग महिला की शिकायत पर महिला थाना में उसकी पुत्रवधू कांता के खिलाफ IPC की धारा 323 व 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है।

This is deplorable and condemnable, such behavior should not be tolerated in civilised society.

A case has been registered and the accused has been arrested. https://t.co/WQ1mPLyb9W

— Manohar Lal (@mlkhattar) 8 June 2019