पटना। बिहार में एईएस (एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम) की वजह से मंगलवार को 8 और बच्चों की मौत हो गई और इसके साथ ही इस बीमारी से जान गंवाने वाले बच्चों की संख्या 140 हो गई है। इस बुखार का कहर मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में जारी है। भीषण गर्मी और उमस के बीच 39 नए मरीजों को इलाज के लिए लाया गया है।

इनमें से 30 को श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसकेएमसीएच) में और केजरीवाल अस्पताल में नौ मरीजों को भर्ती कराया गया है। इनमें आधा दर्जन से अधिक की हालत गंभीर है। मुजफ्फरपुर के अस्पतालों में 120 बच्चों की मौत हो चुकी है। 443 बच्चों को राज्य के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया जा चुका है। पूरे बिहार में मंगलवार तक 140 बच्चों की मौत की सूचना है।

इस बीच बच्चों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उन्हें बच्चों को देने के लिए ओआरएस नहीं दिया गया और ना ही देने के लिए कहा गया। उनका कहना था कि उन्हें बीमारी के लक्षणों की जानकारी नहीं है। परिजनों के अनुसार हमारे बच्चों पिछले 4-5 दिनों से बुखार में जल रहे हैं। डॉक्टर हमे दवाई खरीदने के लिए कहते हैं साथ ही कहते हैं कि अगर बुखार नहीं गया तो भर्ती करेंगे। हमारे पास पैसे नहीं हैं।

Parents at SKMCH: No one has told us anything about or given us ORS. We don't know the symptoms of AES. Our children are burning with fever since 4-5 days. Doctor asked us to get medicines for them & said they'll admit them if fever doesn't go down after that. We don't have money pic.twitter.com/bRq5w03ojG

