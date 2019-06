कोलकाता/नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल का असर देशभर में नजर आने लगा है। देश के कईं राज्यों में डॉक्टरों ने इसके विरोध में हड़ताल की है। एम्स के डॉक्टरों ने आंदोलन का समर्थन करते हुए शुक्रवार को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की घोषणा की है और देशभर में मौजूद अपने संगठनों से भी इसमें शामिल होने की अपील की है। वहीं आईएमए ने भी अपनी सभी राज्य शाखाओं को शुक्रवार सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक जिला कलेक्टरों के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपने को कहा है।

शुक्रवार को कोलकाता में एनआरएस मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने डॉक्टरों के साथ मारपीट के विरोध में धरना दिया।

हैदराबाद में भी निजाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मार्च निकाला।

कोलकाता में ही नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के छात्र भी विरोध प्रधर्शन करते नजर आए।

दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने गुरुवार को "काला दिवस" का पालन किया। शुक्रवार को भी डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के चलते मरीजों का परेशानी का सामना करना पड़ा। कईं गंभीर बीमारों को एम्स की बजाय कहीं और इलाज तक करवाने का कह दिया गया।

Delhi: Patients face difficulties as Resident Doctors Association (RDA) of AIIMS is on strike today over violence against doctors in West Bengal. Relative of a patient says, "My mother's dialysis was scheduled for today, we were told to go & get it done from somewhere else," pic.twitter.com/sFVF6D8VMj

— ANI (@ANI) June 14, 2019