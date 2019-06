नई दिल्ली/कोलकाता। कोलकाता के NRS अस्पताल में डॉक्टरों से मारपीट के बाद बंगाल से शुरू हुई डॉक्टरों की हड़ताल ने नया मोड़ ले लिया है। हड़ताली डॉक्टर्स ने ममता बनर्जी से माफी की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एम्स के रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने पश्चिम बंगाल सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। एसोसिएशन ने कहा है कि हम ममता सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं कि वो हड़ताली डॉक्टरों की मांग पूरी करें, अगर ऐसा नहीं होता तो हम मजबूरन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना होगा।

Resident Doctors Association, AIIMS: We issue an ultimatum of 48 hours to West Bengal Govt to meet demands of the striking doctors there, failing which we would be forced to resort to indefinite strike at AIIMS. #Delhi

— ANI (@ANI) June 15, 2019