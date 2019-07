मल्‍टीमीडिया डेस्‍क। राहुल के इस्तीफा सार्वजनिक करने के बाद से ही कांग्रेस के आला नेताओं के बीच बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच राजनेताओं की प्रतिक्रियाओं का भी दौर शुरू हो चुका है।

राहुल गांधी के इस्तीफे पर बीजेपी के नलिन कोहली ने कहा कि यह उनके ऊपर है कि वह जारी रहे या इस्तीफा दें। दो तरह की पार्टियां हैं, एक तो बीजेपी की तरह, जो लोकतंत्र द्वारा चलाई जाती है, दूसरी तरफ आपके पास कांग्रेस की तरह परिवार संचालित पार्टियां हैं। तो यह उनके लिए तय करना है, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है।

