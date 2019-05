नई दिल्ली। मोदी सरकार गुरुवार को शपथ लेने के बाद शुक्रवार से ही एक्शन मोड में आ गई है। शुक्रवार दोपहर को जहां सभी मंत्रियों के पोर्टफोलियो बांट दिए गए थे वहीं शाम को पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में सरकार ने शहीदों के बच्चों को लेकर बड़ा निर्णय लिया। सरकार ने बैठक में नेशनल डिफेंस फंड के अंतर्गत आने वाली 'प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना' में बड़ा बदलाव किया है। बैठक में शहीदों के बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति बढाने के निर्णय को मंजूरी दे दी गई है।

इस निर्णय के बाद अब लड़कों को हर महीने 2000 रुपए के बजाय 2500 रुपए छात्रवृत्ति के तौर पर दिए जाएंगे, वहीं लड़कियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति 2250 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी गई है।

इसके साथ ही अब इस छात्रवृत्ति योजना के दायरे में राज्य पुलिस अधिकारियों के भी आएंगे जो आंतकी/नक्सली हमले के दौरान शहीद हुए हैं। अब एक साल में राज्य पुलिस अधिकारियों के 500 बच्चों के लिए कोटा रहेगा।

— ANI (@ANI) May 31, 2019