मल्‍टीमीडिया डेस्‍क। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने आज राज्‍यसभा में झारखंड में हुई मॉब लिचिंग के मसले पर भाषण दिया। उन्‍होंने कहा कि झारखंड तो हिंसा का कारखाना बन गया है।

हर हफ्ते वहां दलित और मुसलमान मारे जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, सबका साथ सबका विकास ’की लड़ाई में हम आपके साथ हैं, लेकिन इसे देखा भी जाना चाहिये। अभी तो यह कहीं नज़र नहीं आ रहा।

GN Azad: In Old India there was no hatred, anger or lynching. New India is one where humans are enemies of each other. You won't be scared of animals in a jungle but you'll be scared of humans in a colony. Give us India where Hindus, Muslims,Sikhs&Christians live for each other. https://t.co/IqoICDjBxh

मेरा अनुरोध है कि आप न्यू इंडिया को अपने तक रखें और हमें अपना पुराना भारत दें, जहां प्रेम, संस्कृति थी। जब मुसलमान और दलित आहत होते थे तो हिंदुओं को दर्द महसूस होता था।

जब कोई चीज हिंदुओं की नजर में आती थी, तो मुस्लिम और दलित उनके लिए आंसू बहाते थे। उन्‍होंने कहा कि, पुराने भारत में नफरत, गुस्सा नहीं था। न्यू इंडिया वह है जहां इंसान एक-दूसरे के दुश्मन बन गए हैं।

आज ये हाल है कि आप जंगल में जानवरों से नहीं डरेंगे, लेकिन आप एक कॉलोनी में इंसानों से डरेंगे। हमें एक ऐसा भारत दें जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई एक दूसरे के लिए रहते हैं।

GN Azad, in RS: I request you to keep the New India to yourself & give us our Old India where there was love, culture. Hindus used to feel the pain when Muslims & Dalits used to get hurt. When something used to get into eyes of Hindus, Muslims & Dalits used to shed tears for them pic.twitter.com/516uWh6Cqw

— ANI (@ANI) 24 June 2019