नई दिल्ली। केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद में सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि हमको विपक्षी दलों और हमारे सहयोगी दलों से सुझाव मिले हैं। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि संसद में इस बार कई नए चेहरे हैं इसलिए नए सुझाव भी आना चाहिए।

Union Parliamentary Affairs Minister Pralhad Joshi after all-party meeting: We have received suggestions from opposition parties as well as our allies. Prime Minister made concluding remarks that there are several new faces in the parliament, & new thoughts should come with them pic.twitter.com/obIDLdZLmi

— ANI (@ANI) 16 June 2019