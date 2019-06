सिरसा। डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम की पेरोल को लेकर अब हरियाणा सरकार के मंत्री पैरवी करते नजर आ रहे हैं। दुष्कर्म के दो मामलों में 20 साल की सजा काट रहे राम रहीम ने पेरोल के लिए आवेदन दिया है। खट्टर सरकार के मंत्रियों के बदले सुर के बाद इसे आगामी विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है।

वर्तमान में खट्टर सरकार में जेल मंत्री केएल पंवार ने कहा कि 'हर कैदी को एक साल सजा काटने के बाद पेरोल का अधिकार है। राम रहीम ने आवेदन किया है, जिसे सिरसा जिला प्रशासन को भेज दिया गया है। आगे की प्रक्रिया रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी'।

Haryana Jail Minister KL Panwar on Ram Rahim: Every convict has the right to seek parole after an year, he made a request which we forwarded to the Sirsa district administration. Further action will be taken based on report. pic.twitter.com/qCzegTgWRn

