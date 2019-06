मल्‍टीमीडिया डेस्‍क। मानसून की दस्‍तक हो चुकी है। देश भर से बारिश की खबरें आ रही हैं। कहीं कम तो कहीं ज्‍़यादा बारिश का दौर चल रहा है। उत्‍तरी भारत के राज्‍यों में भारी बारिश के अलावा भू-स्‍खलन का भी खतरा है। कई इलाकों में रास्‍ते भी बंद हो सकते हैं। वेदर फोरकास्‍ट एजेंसी स्‍कायमेट का अनुमान है कि अभी बहुत से राज्‍यों में भारी से भारी बारिश की संभावना है। आइये जानें कहां क्‍या स्थिति रहेगी।

मध्‍यप्रदेश

मध्य-प्रदेश के कई जिलों में अगले 6-8 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बूंदाबांदी हो सकती है। यहां पछुआ हवाएँ चलेंगी, जिनसे तेज बारिश भी हो सकती है।

असम और मेघालय

अगले 24 घंटों के दौरान असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में बहुत तेज़ बारिश के साथ बहुत भारी बारिश हो सकती है। इस क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बड़ा है।

गुजरात

अगले 2-4 घंटों के दौरान गुजरात के अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, भावनगर, बोटाद, जूनागढ़, खेड़ा, मारवी, पंच महल और वडोदरा जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है।

महाराष्‍ट्र

महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि दक्षिण कोंकण और गोवा में मध्यम से भारी बारिश की संभावना हो सकती है। मुंबई शहर के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और बारिश का मौसम बने रहने के आसार हैं।

झारखंड

अगले 5 घंटों के दौरान झारखंड के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ कुछ स्थानों पर बारिश और तेज बौछारों के आसार हैं।

नगालैंड

अगले 48 घंटों के दौरान नागालैंड के दीमापुर, किफायर, कोहिमा, लोंगलेंग, मोकोकचुंग, सोम, पेरेन, फेक, तुएनसांग, वोखा और ज़ुन्हेबोटो जिलों में कुछ भारी स्थानों के साथ कई स्थानों पर तेज़ हवा के साथ भारी बारिश और भारी बारिश होने की संभावना है।

पश्चिम बंगाल

अगले दो से तीन दिनों तक पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मौसम बदल सकता है। अगले 24 से 48 घंटों में यहां जोरदार बारिश होने का अनुमान है।

