मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर इन दिनों चमकी बुखार की वजह से चर्चाओं में है। यहां के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (SKMCH) में चमकी से पीड़ित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। शनिवार को SKMCH में उस वक्त सनसनी फैल गई जब मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग के पीछे मानव कंकाल मिला। इसमें खोपड़ी के साथ ही कुछ हड्डियां भी पाई गईं। बता दें कि SKMCH में चमकी बुखार(AES) से अब तक 108 लोगों की मौत हो चुकी है।

मानव हड्डियां मिलने की जानकारी सामने आने के बाद SKMCH की एक जांच टीम मौके पर पहुंची, जहां उसे मानव खोपड़ी के साथ ही कुछ हड्डियां भी मिली हैं। SKMCH के डॉक्टर विपिन कुमार ने बताया कि 'यहां मानव खोपड़ी और अस्थियां मिली हैं, ज्यादा जानकारी कॉलेज प्रिसिंपल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।'



Bihar: An investigation team of Sri Krishna Medical College & Hospital, Muzaffarpur visits the spot where human skeletal remains have been found. SKMCH's Dr Vipin Kumar, says, "Skeletal remains have been found here. Detailed information will be provided by the Principal." pic.twitter.com/Te32KjfHOK

