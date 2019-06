नई दिल्ली। IAF AN-32 Aircraft Missing Update : असम के जोरहाट से तीन जून को लापता हुए वायुसेना के AN-32 विमान का मलबा अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर मिला था। इसकी तलाश में जुटी वायुसेना की टीम आज सुबह क्रैश साइट पर पहुंचीं तो उसे मायूस करने वाली खबर मिली। टीम के मुताबिक मौके पर कोई भी शख्स जिंदा नहीं मिला है। इस विमान में कुल 13 लोग सवार थे। इनके परिवारों को सूचना दी जा चुकी है कि इस हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बचा है। लापता हुए विमान के चालक दल सदस्यों में एक विंग कमांडर, चार फ्लाइट लेफ्टिनेंट, एक स्क्वाड्रन लीडर और सात एयर मैन शामिल थे।

IAF search teams reached the AN-32 crash site today morning and did not find any survivors. The families of the 13 personnel have already been informed that there are no survivors. pic.twitter.com/7FZj0ugryk

भारतीय वायुसेना ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि AN-32 विमान में सवार सभी 13 अफसर और जवान इस हादसे में शहीद हो गए हैं। वायुसेना ने सबकी शहादत को सलाम करते हुए कहा कि, दुख की इस घड़ी में वायुसेना शहीदों के परिवार के लोगों से साथ खड़ी है। इस हादसे में शहादत देने वाले अफसरों के नाम सामने आए हैं। इसमें विंग कमांडर जीएम चार्ल्स, स्क्वाड्रन लीडर एच विनोद, फ्लाइट लेफ्टिनेंट आर थापा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट ए तंवर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट एस मोहंती और फ्लाइट लेफ्टिनेंट एमके गर्ग शामिल हैं। इसके अलावा कई एयरमैन भी इस हादसे में शहीद हुए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं।

IAF: Following air-warriors lost their lives in #AN32 aircraft crash - Wing Commander GM Charles, Squadron leader H Vinod, Flight lieutenant R Thapa, Flight lieutenant A Tanwar, Flight lieutenant S Mohanty & Flight lieutenant MK Garg, (1/2) pic.twitter.com/OIKm4uTDM7 — ANI (@ANI) 13 June 2019

Indian Air Force: IAF pays tribute to the brave air-warriors who lost their lives during the #AN32 aircraft crash on 3 Jun 2019 and stands by with the families of the victims. May their souls rest in peace. https://t.co/SJjGYIwIcj — ANI (@ANI) 13 June 2019

वायुसेना के मुताबिक, विमान ने जोरहाट से दोपहर 12.25 बजे अरुणाचल प्रदेश के मेंचुका एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के लिए उड़ान भरी थी। यह चीन की सीमा से महज 35 किलोमीटर दूर है। विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी से आखिरी बार संपर्क दोपहर एक बजे हुआ था। विमान के तय समय पर मेंचुका एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर नहीं पंहुचने पर भारतीय वायुसेना ने तलाशी का काम शुरू किया। इसमें सुखोई-30 फायर जेट, सी-130 J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अलावा इसरो के सैटेलाइट की भी मदद ली गई। लेकिन खराब मौसम और दुर्गम पहाड़ी इलाके की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में कामयाबी नहीं मिली। दो दिन पहले भारतीय सेना के एक हेलिकॉप्टर ने दुर्गम पहाड़ी पर इस विमान का मलबा नजर आया। जिसके बाद क्रैश साइट पर पहुंचने का अभियान शुरू हुआ। आज टीम जब मौके पर पहुंचीं तो वहां कोई शख्स नहीं मिला।

2016 में भी भारतीय वायुसेना का एएन-32 विमान लापता हो गया था। 10साल पहले नौ जून, 2009 को भी इसी तरह का एक विमान इसी जगह पर लापता हो गया था।