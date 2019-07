बेंगलुरु। केंद्र और राज्य सरकारें देश में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए करोड़ो रुपए पानी की तरह बहा रही हैं। वहीं सरकार दावा करती है कि सरकारी स्कूलों में बेहतर सुविधाओं को मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन कर्नाटक के एक सरकारी स्कूल में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें एक सरकारी स्कूल में अतिथि शिक्षकों की तनख्वाह देने के लिए फूलों पैदावार की जा रही है। इन फूलों को बाजार में बेचकर आने वाले पैसे से अतिथि शिक्षकों को सैलेरी दी जा रही है। इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की स्थिति और सरकार की लापरवाही दोनों खुलकर उजागर हो रही है।

कर्नाटक में बंटवाल के ओजाला गांव में एक निम्न प्राथमिक स्कूल में अतिथि शिक्षकों को सैलेरी देने के लिए चमेली के फूलों की पैदावार की जा रही है। स्कूल की प्राचार्या ने बताया कि 'हमने साल 2013 में चमेली के पौधे उगाना शुरू किए थे। हम इन फूलों को दो अतिथि शिक्षकों की तनख्वाह देने के लिए बाजार में बेचते हैं।'

Karnataka: A Government Lower Primary School in Ojala village of Bantwal city grows jasmine to raise funds for guest teachers at the school. Headmistress says, "We started planting jasmine in 2013. We sell them to raise funds for the two guest teachers at the school." (3.7.19) pic.twitter.com/kPTqicfWl3

— ANI (@ANI) July 4, 2019