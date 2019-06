International Yoga Day 2019 : 19000 फीट की ऊंचाई से लेकर नदी की गहराई तक तस्वीरों में देखें योग दुनिया में योग की धूम

नई दिल्ली। आज दुनियाभर में International Yoga Day 2019 की धूम है। प्रधानमंत्री मोदी जहां रांची में योग कर रहे हैं वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बाबा रामदेव के साथ नांदेड़ में योग कर रहे हैं। भारत के एक नहीं बल्कि हर शहर और गांव में आज योग दिवस पर विशेष आयोजन किए गए हैं वहीं दुनिया में भी इसे लोग बेहद अनोखे तरीके से मना रहा है।

तस्वीरों में देखिए कैसे सीमा पर तैनात ITBP के जवान 19,000 फीट की ऊंचाई से लेकर नदी की गहराई तक योग कर रहे हैं। वहीं दुनिया में लोग अनोखे तरीके से योग दिवस मना रहे हैं।-

मुंबई डॉकयार्ड पर नेवी के Decommissioned INS Virat पर योग दिवस पर लोगों ने योग किया।

Yoga being performed on-board INS Viraat (Decommissioned) at Western Naval Dockyard in Mumbai. #InternationalDayofYoga pic.twitter.com/86ffcLzgQ0 — ANI (@ANI) June 21, 2019

सिक्किम में ITBP के जवान 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ओपी दोर्जिला में माइनस 15 डिग्री के तापमान में योग करते नजर आए।

Sikkim: ITBP personnel perform yoga at an altitude of 19000 ft near OP Dorjila at minus 15 degrees Celsius temperature on #InternationalDayofYoga pic.twitter.com/QAdfZQRa9A — ANI (@ANI) June 21, 2019

14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग पास पर आईटीबीपी के जवानों ने माइनस 10 डिग्री तापमान में योग किया।

Himachal Pradesh: ITBP personnel perform yoga at 14000 ft near Rohtang Pass at minus 10 Degrees Celsius temperatures on #InternationalDayofYoga pic.twitter.com/S0zY3QRTcQ — ANI (@ANI) June 21, 2019

नेपाल में जनकपुर में जानकी मंदिर के बाहर भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित योग दिवस के कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने योग किया।

Nepal: People perform Yoga in Janaki Temple premises in Janakpur, at an event organised by the Embassy of India on 5th #InternationalDayofYoga pic.twitter.com/qZvOkhIcno — ANI (@ANI) June 21, 2019

अरुणाचल प्रदेश में ITBP की 9वीं बटालियन ने लोहितपुर के करीब तेजू में स्थित दिगारु नदी में रिवर योगा किया।

Arunachal Pradesh: Personnel of 9th Battalion of Indo-Tibetan Border Police (ITBP) perform 'River Yoga' in Digaru river on #InternationalDayofYoga near Teju, Lohitpur. pic.twitter.com/fxVyC5Lxn0 — ANI (@ANI) June 21, 2019

अरुणाचल प्रदेश में ही एटीएस लोहितपुर के आईटीबीपी जवानों ने अनोखे तरीके से अपने डॉगी और घोड़ों के साथ योग किया।

Arunachal Pradesh: ITBP troops of ATS Lohitpur, perform yoga with their dogs and horses on #InternationalDayofYoga (Pic Source: ITBP) pic.twitter.com/nfgyWJgNUw — ANI (@ANI) June 20, 2019

लेह में आईटीबीपी के जवानों ने योग दिवस पर योगासन किया।