नई दिल्ली। सीबीआई ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ लुकआऊट नोटिस जारी किया है। यह नोटिस बंदरगाह और हवाई अड्डों पर के लिए जारी किया है। सीबीआई ने यह नोटिस सारदा चिटफंट घोटाले के मामले में चल रही जांच को लेकर जारी किया गया है।

CBI has issued Look Out Notice to airports and ports against former Kolkata Police Commissioner Rajeev Kumar in an ongoing investigation in connection with its probe into the Saradha chit fund scam. pic.twitter.com/vagGMJ2Rob

