वाराणसी। इटली की पत्रकार फ्रांसेस्का मरीनो भारतीय वायुसेना की बालाकोट एयर स्ट्राइक में 170 पाकिस्तानी आतंकियों के मारे जाने का दावा करने के बाद सुर्खियों में आई थी। अब मरीनो ने वाराणसी पुलिस की कार्यशैली को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आरोपों के घेरे में लिया और गृहमंत्री अमित शाह व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से न्याय की गुहार लगाई है।

बनारस के एक परिवार के दो बच्चों राम व संध्या को फ्रांसेस्का मरीनो ने गोद लिया और वह उन्हें लेकर इटली चली गईं थीं। अब बेटे राम ने बनारस के दुर्गाकुंड चौकी के नवाबगंज निवासी अंजू गुप्ता से शादी कर ली। हालांकि यह शादी मेरीनो की इच्छा के विपरीत थी। शादी के बाद अंजू ने इटली जाने से मना कर दिया।

मरीनो ने आरोप लगाया है कि अंजू के परिवार वाले राम से तलाक के बदले दो लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। जब पैसे नहीं मिले तो भेलूपुर थाने में दहेज उत्पीड़न समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज दिया। मरीनो ने आरोप लगाया है कि मामला रफा-दफा करने के लिए भेलूपुर पुलिस ने राम से पैसे मांगे।

इन बातों से परेशान और दुखी होकर फ्रांसेस्का मरीनो ने यूपी पुलिस को केंद्र में रखते हुए ट्वीट के जरिए गंभीर टिप्पणी कर दी। ट्वीट को संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने उन्हें री-ट्वीट कर जांच व पारदर्शी कार्रवाई का भरोसा दिया। साथ ही क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार को जांच सौंपी है। इतना ही नहीं, विवेचक को भी गुरुवार को बदल दिया गया है।

पूछताछ में परिजनों ने स्पष्ट किया कि पुलिस द्वारा रुपए नहीं मांगे गए बल्कि यह जरूर कहा गया कि लड़की पक्ष से बात कर मामले को सुलझा लें।

उन्हें कानून की जानकारी नहीं



मैंने इटैलियन पत्रकार के ट्वीट पर जवाब दिया है। रुपए मांगने की जांच कराई, जो निराधार निकली। मुझे लगता है कि इटली की पत्रकार को भारतीय कानून की जानकारी नहीं है। मैंने अपना सीयूजी नंबर दे दिया है, कोई भी परेशानी होने पर वह बात कर सकती हैं।

-आनंद कुलकर्णी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक।

मरीनो ने किए ये ट्वीट्स

Since nobody is answering to the number you kindly provide, I’m going to update you here. Turns out your men at Bhelupur are handling everything in a totally illegal way trying to scare to death the poor family. There’s NO FIR and no Tribunal order, turns out https://t.co/ORz0XPYeyD

— FrancescaMarino (@francescam63) June 27, 2019