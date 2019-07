बेंगलुरु। कर्नाटक में गठबंधन सरकार पर संकट मंडराने लगा है। निर्दलीय विधायक और कर्नाटक सरकार में मंत्री नागेश द्वारा इस्तीफे को लेकर गर्वनर को पत्र लिखने के बाद सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कर्नाटक में गहरा रहे सियासी संकट को लेकर एक दूसरे पर छींटाकशी का दौर भी शुरू हो चुका है कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने इस पूरे घटनाक्रम के पीछे भाजपा नेताओं का हाथ होने का आरोप लगाया है।

निर्दलीय विधायक एवं मंत्री रहे नागेश ने गवर्नर को पत्र में लिखा है कि 'एचडी कुमारस्वामी वाली गठबंधन सरकार से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस पत्र के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मैं अपना समर्थन भाजपा की सरकार दूंगा अगर मुझे आपके द्वारा बुलाया जाता है।'

Karnataka Independent MLA Nagesh resigns as a minister; submits his resignation to Governor Vajubhai Vala. Nagesh mentions in letter, "I've already withdrawn my support to govt headed by HD Kumaraswamy. I would extend my support to the Govt of BJP if called for by your good self" pic.twitter.com/Ug9aX6VTpz

