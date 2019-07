नई दिल्ली। कर्नाटक की Congress-JDS गठबंधन सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस्तीफा देने वाले विधायकों को मनाने के साथ ही धमकाने की कोशिशें हो रही हैं। कांग्र्रेस ने 9 जुलाई को विधायक दल की बैठक बुलाई है।

रविवार को अमेरिका से लौटे मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने भी जदएस के इस्तीफा देने वाले बागी विधायकों की इसी तरह की बैठक बुलाने के संकेत दिए हैं।

Karnataka Ministers from the Congress party called for breakfast by Deputy Chief Minister of Karnataka G. Parameshwara, at his residence in Bengaluru, tomorrow. (file pic) pic.twitter.com/E0rdBFiiNC

उन्होंने बेंगलुरु पहुंचते ही पार्टी सुप्रीमो HD देवगौड़ा, पीडब्ल्यूडी मंत्री और अपने बड़े भाई HD रेवन्ना के साथ हालात पर चर्चा की। सोमवार को वह कांग्र्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे।

कांग्रेस के 9 और जेडीएस के 3 विधायकों के इस्तीफे से विधानसभा में बहुमत खोने के करीब पहुंची सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस ने प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बेंगलुरु में तैनात कर दिया।

इस्तीफा देने वाले कांग्रेस और जदएस के 10 विधायक चार्टर विमान से शनिवार रात ही मुंबई रवाना हो गए। इसीलिए इन विधायकों से संपर्क साधना कांग्रेस रणनीतिकारों के लिए मुश्किल हो गया है।

कांग्रेस-जदएस की सरकार बचाने की अंतिम कोशिशों के इन संकेतों से साफ है कि इस्तीफा देने वाले दोनों दलों के 12 विधायकों के इस्तीफे पर कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर नौ जुलाई तक कोई फैसला नहीं लेंगे।

M Kharge: Today also some MLAs went to Mumbai, they've gone under pressure&they've been told many things. Also, BJP party in state has become active with help of Centre. Ruling govt at Centre has taken interest to topple this alliance govt. They're trying to get rid of this govt https://t.co/brIKtqX0Bo

— ANI (@ANI) 7 July 2019