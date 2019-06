कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक बार फिर से मूर्ति पॉलिटिक्स को हवा दे दी है। ममता ने चुनाव के दौरान हुई हिंसा में विद्यासागर में तोड़ी गई ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति की प्रतिकृति बनवाई है और उसे उसी जगह स्थापित किया गया है जहां पुरानी मूर्ति थी।

इससे पहले ममत ने इस मूर्ति पर फूल चढ़ाए और उसके बाद वो मूर्ति को लेकर पैदल मार्च करते हुए विश्वविद्यालय तक गईं जहां उन्होंने इस मूर्ति को स्थापित किया। यह पदयात्रा कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट स्थित हारे स्कूल ग्राउंड से शुरू हुई जहां उन्होंने मूर्ति पर फूल चढ़ाए।

Kolkata: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on her way to Vidyasagar College where she will install the bust of Ishwar Chandra Vidyasagar in the college premises. pic.twitter.com/pfUA5yI2q9

बता दें कि चुनाव में मूर्ति तोड़े जाने के बाद इस पर जमकर बवाल हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि जिस जगह पुरानी मूर्ति थी वहीं उनकी सरकार पंचधातु की मूर्ति लगवाएगी। ममता ने इस पैदल मार्च के दौरान एक बार फिर से भाजपा पर निशाना साधा है।

ममता ने कहा है कि बंगाल की संस्कृति को खत्म करने का काम किया जा रहा है और इसे गुजरात बनाने की कोशिश हो रही है लेकिन बंगाल गुजरात नहीं है।

West Bengal CM Mamata Banerjee: I respect the Governor but every post has its constitutional limit. Bengal is being defamed. If you want to save Bengal and its culture come together. A plan is being hatched to turn Bengal into Gujarat. Bengal is not Gujarat. pic.twitter.com/7vkT5SGeUY

— ANI (@ANI) June 11, 2019