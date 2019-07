लखनऊ। लखनऊ के पिकप भवन में बुधवार रात भीषण आग लग गई। आग छठे तल तक जा पहुंची। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका।

आग से कई अहम दस्तावेज, कंप्यूटर, AC, फर्नीचर व अन्य सामान जल गए। माना जा रहा है कि आग से कुछ ऐसी भी फाइलें जली हैं, जिनकी जांच चल रही है। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

फिलहाल जनहानि की सूचना नहीं है। पिकप भवन के दूसरे तल स्थित फाइनेंस विभाग के दफ्तर में वित्त अधिकारी व डिप्टी मैनेजर नरेंद्र कुरील अपने साथी मनोज गुप्ता के साथ मौजूद थे।

इसी बीच केबिन में धुएं की महक से नरेंद्र कुरील ने आग की आशंका जताई। उन्होंने मैनेजर एनके सिंह का केबिन खोला तो भीतर आग की लपटें उठ रही थीं। एनके सिंह केबिन में मौजूद नहीं थे।

गार्ड वहां पहुंचे और फायर फाइटिंग सिस्टम से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। दमकल विभाग को आग की सूचना दी गई। फायर सर्विस की गाड़ियां जब तक वहां पहुंचतीं आग बढ़ गई।

दूसरे तल से उठी आग तीसरे तल पर स्थित जैव विविधता बोर्ड पूर्वी, चौथे पर एड्स कंट्रोल बोर्ड तथा पांचवें और छठे तल पर स्थित IT दफ्तर को चपेट में ले लिया।

Lucknow: Fire broke out on three floors of Picup Bhawan earlier this evening. It was later brought under control with the help of 6 fire tenders. The fire dept is still present at the spot. The CM has ordered a 3-member committee to file a report within 48 hours. pic.twitter.com/LCapUelcEo

— ANI UP (@ANINewsUP) 3 July 2019