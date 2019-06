नई दिल्ली। ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच चुनाव के पहले चली आ रही तल्खी बढ़ती ही जा रही है। ताजा मामले में ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को खत लिखकर नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। यह बैठक इसी महीने की 15 तारीख को होने वाली थी लेकिन ममत बनर्जी इसमें शामिल नहीं होंगी।

जानकारी के अनुसार ममता ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में कहा है कि अयोग के पास कोईं वित्तिय अधिकार नहीं है और ना ही दूसरी शक्तियां हैं जिसके दम पर वो राज्यों की योजनाओं के लिए मदद कर सके इसलिए इस बैठक में सामिल होने मेरे लिए बेकार है।

West Bengal Chief Minister Mamata Benerjee writes to Prime Minister Narendra Modi stating 'given that the NITI Aaayog has no financial powers and the power to support state plans it is fruitless for me to attend the meeting (June 15).' pic.twitter.com/TuQKfx5FaX

— ANI (@ANI) 7 June 2019