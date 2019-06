पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी अस्पताल में भर्ती जूनियर डॉक्टर के चिकित्सा उपचार के सभी खर्चों को वहन करने का निर्णय लिया है।

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं सभी डॉक्टरों से काम फिर से शुरू करने की अपील करती हूं क्योंकि हजारों लोग इलाज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ममता ने बताया कि हमने उनकी सभी मांगें मान ली हैं।

मैंने अपने मंत्रियों, प्रधान सचिव को डॉक्टरों से मिलने के लिए भेजा था। कल और आज डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल से मिलने के लिए 5 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन वे नहीं आए। आपको संवैधानिक संस्था को सम्मान देना होगा।

West Bengal CM Mamata Banerjee: I appeal to all doctors to resume work as thousands of people are awaiting medical treatment. #DoctorStrike pic.twitter.com/0v8rDxuGFN

उन्‍होंने कहा राज्य सरकार जल्द से जल्द सामान्य चिकित्सा सेवाएं फिर से शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। 10 जून की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। ममता ने कहा, हमने कभी एक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया। हम कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करेंगे। स्वास्थ्य सेवाएं इस तरह जारी नहीं रह सकती हैं। मैं कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करने जा रहा हूं।

इस मामले में हमने लगातार एक निराकरण तक पहुंचने की कोशिश की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्‍य सचिव ने कहा है कि घायल डॉक्‍टरों का इलाज सरकार करवाएगी। डॉक्‍टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

West Bengal government: State is fully committed to take necessary steps. State has taken the decision to bear all the expenses of medical treatment of the junior doctor who is admitted at a private hospital. #DoctorsStrike pic.twitter.com/iGpPaCoTNg

— ANI (@ANI) 15 June 2019