नई दिल्ली। पाक मीडिया में दावा किया गया था कि पाकिस्तान से बात करने के लिए भारत तैयार है। इस दावे को भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को खारिज कर दिया है। पाक मीडिया में दावा किया जा रहा था कि बात-चीत के लिए इस्लामाबाद की पहल पर भारत ने प्रतिक्रिया दी है।

इस पर विदेश मंत्रालय ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि पाकिस्तान सहित अपने सभी पड़ोसियों से भारत सामान्य और सहयोगी संबंध चाहता है। बताया जा रहा है कि स्थापित डिप्लोमैटिक प्रैक्टिस के अनुसार, पीएम और विदेश मंत्रालय ने पाक में अपने समकक्षों से मिले बधाई संदेशों का जवाब दिया है।

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि अपने संदेशों में उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि भारत सभी पड़ोसियों, पाक के साथ सामान्य और सहयोगी संबंध चाहता है।

भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, पीएम मोदी ने कहा इसके लिए विश्वास का वातावरण, आतंक, हिंसा और शत्रुता से मुक्त माहौल बनाना अहम है।

MEA: In his message, PM Modi said "For this, It is important to build an environment of trust, free of terror, violence and hostility." EAM also emphasized the need for an 'atmosphere free from the shadow of terror and violence'. https://t.co/d5Z2psFKPx

— ANI (@ANI) 20 June 2019