पटना। बिहार में सरकारी अस्पतालों की बदहाली किसी से छुपी नहीं है, लेकिन बुधवार को जो वाकया हुआ उसने पूरे सिस्टम को ही सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरभंगा के सरकारी मेडिकल कॉलेज द्वारा संचालित अस्पताल डीएमसीएच में ऐसी चिकित्सकीय लापरवाही सामने आई है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। फ्रेक्चर होने पर अस्पताल में प्लास्टर चढवाने आए एक बच्चे के साथ ये घटना घटी है।

दरअसल, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल(DMCH) में फैजान के परिजन उसे इलाज के लिए लेकर पहुंचे थे। उसके बाएं हाथ में फ्रेक्चर हो गया था। इलाज के दौरान अस्पताल ने भारी लापरवाही दिखाते हुए फैजान के बाएं हाथ में प्लास्टर चढ़ाने के बजाय दाएँ हाथ में चढ़ा दिया। घटना 25 जून की है।

Bihar: A boy, Faizan's right hand was plastered at Darbhanga Medical College & Hospital (DMCH) instead of his left hand which has a fracture. His mother says,"this is utter negligence. We were not even provided a single tablet by hospital. Investigation should be done." (June 25) pic.twitter.com/Xu6j6KJ9Ld

— ANI (@ANI) June 26, 2019