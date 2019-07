बेंगलुरु। राहुल गांधी के कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के इस्तीफे के बाद से ही कांग्रेस में हलचल मची हुई है। इस बीच आज कर्नाटक के मंत्री डी के शिवकुमार का बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने कहा है कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस संगठित नहीं रह सकती है। शिवकुमार ने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस संगठित नहीं रहती है तो ये देश भी संगठित नहीं रह पाएगा। शिवकुमार ने ये भी जोड़ा कि कांग्रेस को मजबूत, संगठित रखने और दोबारा पुनर्गठित करने के साथ ही सत्ता में दोबारा लौटने के लिए गांधी परिवार में ही ये क्षमता है।

#WATCH DK Shivakumar, K'taka Minster on Rahul Gandhi: Without Gandhi family Congress can't be united, without Congress being united country can't be united. Gandhi family is the only strength to keep this party strong, united & rebuild this party to bring it back to power.(03.07) pic.twitter.com/CK3d2n8aQu

