पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज दिए जा रहे भोज में राष्ट्रीय जनता दल के नेता शामिल नहीं होंगे। गुरुवार को आरजेडी नेता मीसा भारती ने ये बात कही है। मीसा ने इसकी वजह बताते हुए कहा है कि पिछले दिनों चमकी बुखार की वजह से मुजफ्फपुर में बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो गई है। ऐसे में पार्टी का कोई भी नेता पीएम के भोज में शामिल नहीं होगा।

RJD leader Misa Bharti to ANI: Rashtriya Janata Dal (RJD) will not be going for dinner called by Prime Minister today because of deaths of children in Muzaffarpur (due to AES). (File pic) pic.twitter.com/KA13a0LdQ6

इतना ही नहीं मीसा भारती ने पीएम मोदी के इस भोज पर तंज भी कस डाला। उन्होंने कहा कि इस भोज में जितनी राशि खर्च की जा रही है। उतनी राशि दवाईंयों और उपकरणों पर खर्च की जानी चाहिए थी।

RJD leader Misa Bharti to ANI on dinner called by Prime Minister for all parliamentarians today: Medicines and live equipment can be procured from the amount that is being spent in organising this dinner. https://t.co/220YtvoXRr

— ANI (@ANI) June 20, 2019