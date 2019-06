नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना का परिवहन विमान एएन- 32 तीन जून को लापता हो गया था। लंबे सर्च ऑपरेशन के बाद विमान के मलबे की पहली तस्वीर सामने आ गई हैं। तस्वीर में घने जंगलों के बीच विमान का मलबा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वायुसेना की टीम ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एएन-32 विमान के टुकड़ों को अरुणाचल प्रदेश के लिपो नाम के इलाके से 16 किलोमीटर उत्तर में देखा है। फिलहाल वायुसेना विमान के मलबों की जांच कर रही है। विमान का मलबा मिलने के बाद एयरफोर्स ने अब सर्च ऑपरेशन का दायरा भी बढ़ा दिया है।

जहां AN-32 विमान का मलबा मिला है आंध्र प्रदेश सरकार ने उस इलाके का नक्शा भी जारी किया है। इस नक्शे में AN-32 विमान के क्रैश साइट को साफ देखा जा सकता है।

Rescue operation by helicopters commences at the crash site of IAF's AN-32. Mi17s, & Advanced Light Helicopters (ALH) of Indian Army are being utilised. (File pic) pic.twitter.com/YFpyw8cdez

वायुसेना के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार शाम मलबा दिखाई देने के बाद ही सेना ने मलबे वाले स्थान पर चीता और एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर को उतारने की कोशिश की थी, लेकिन घने पहाड़ी जंगल होने की वजह से हेलिकॉप्टर को वहां नहीं उतारा जा सका। हालांकि, मंगलवार देर शाम तक वायुसेना ने एक जगह को चिन्हित किया।

Arunachal Pradesh Government officials: Map of the site where the missing AN-32 had crashed.



The Wreckage was spotted y'day 16 km North of Lipo, North East of Tato, at an approx elevation of 12000 ft,in Arunachal by IAF Mi-17 Helicopter undertaking search in expanded search zone pic.twitter.com/aaK0yvbyoo

