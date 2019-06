नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत को फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। जबकि, मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जमकर मानसूनी बरसात शुरू हुई है। महाराष्ट्र में बारिश के चलते हुई घटनाओं में आठ लोगों की मौत हो गई है, जबकि पांच जख्मी हुए हैं। मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में 30 जून को कम दबाव का क्षेत्र बनने के आसार हैं, इसके चलते पूर्वी हवाएं उत्तर भारत की तरफ बढ़ेंगी और उसके साथ ही मानसून भी आगे बढ़ेगा।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में मानसून चार दिन की देरी से तीन जुलाई तक पहुंचेगा और शुरू में हल्की बरसात ही होगी। आमतौर पर राष्ट्रीय राजधानी में मानसून 29 जून तक दस्तक दे देता है। दिल्ली में शुक्रवार का दिन बहुत गरम रहा और पारा 43 डिग्र्री सेल्सियस को भी पार कर गया। शहर के तापमान का आधिकारिक आंकड़ा देने वाले सफदरजंग वेधशाला ने अधिकतम तापमान 41.5 और न्यूनतम 27.2 डिग्र्री सेल्सियस दर्ज किया। इस दौरान आद्रता का स्तर 26 से 69 के बीच रहा। उत्तर प्रदेश में भी सूरज देवता कहर बरपा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्र्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जो सामान्य से सात डिग्र्री ज्यादा है।

प्रदेश में सबसे ज्यादा गरम बांदा रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.2 डिग्र्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जम्मू में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। शुक्रवार को वहां तापमान 42.4 डिग्र्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.7 डिग्र्री ज्यादा था। लेकिन श्रीनगर का मौसम सुहावना बना हुआ है। वहां अधिकतम तापमान 27.7 डिग्र्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुंबई में मानसून की पहली बरसात में में ही व्यवस्था गड़बड़ा गई। कुछ देर की भारी बारिश में देश की आर्थिक में कई जगह जलजमाव हो गया, नाले उफन गए, ट्रैफिक जाम हुआ और ट्रेनों के परिचालन में भी बाधा पहुंची। अभी अगले चौबीस घंटे में भी मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बृहन मुंबई नगर पालिका (बीएमसी) ने बताया कि करंट लगने से अंधेरी और गोरेगांव में तीन लोगों की मौत हो गई। जबकि, दूसरी घटनाओं में दो लोग घायल हो गए। दादर में दीवार गिरने से तीन लोग घायल हो गए। राज्य के अन्य हिस्सों में भी अलग-अलग घटनाओं में आठ साल के एक बच्चे समेत पांच लोगों की मौत हो गई।

A view of Mogra Nalla from the Disaster Management Control Room. We request all citizens to not drive into water logged areas till the water is pumped out. We understand you may get slightly delayed but let’s not compromise on safety #MumbaiRains pic.twitter.com/Xp8asXWovX

— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) 28 June 2019