Doctors Strike : देशभर के अस्पातलों में डॉक्टर्स की हड़ताल हुई शुरू, परेशान हो रहे मरीज

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों पर हमले के खिलाफ देशभर में जारी डॉक्टरों का विरोध खत्म नहीं हुआ है। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के आह्वान पर सोमवार को देशभर के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों की इस हड़ताल का असर सुबह से ही नजर आने लगा है और मरीज परेशान हो रहे हैं।

इस हड़ताल के दौरान देशभर के अस्पतालों में सोमवार सुबह 6 बजे से मंगलवार सुबह 6 बजे तक आपात व कैजुअल्टी संबंधी चिकित्सा सेवाओं को छोड़कर अन्य गैर जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलेंगी। हालांकि, दिल्ली एम्स के रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने तय किया है को वो दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 6 बजे तक हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान सभी इमरजेंसी सेवाएं, ICU, प्रसव रूम चलते रहेंगे।

Delhi: Resident Doctors' Assoc of All India Institute of Medical Sciences (#AIIMS) to go on strike from 12 noon today till 6 am tomorrow,in support of doctors strike over violence against them in West Bengal. Emergency services including Casualty,ICU & Labour room to be continued pic.twitter.com/l1V8w7NGej — ANI (@ANI) June 17, 2019

सोमवार सुबह से शुरू हुई हड़ताल के कारण राजस्थान के जयपुर में जयपुरिया अस्पताल में डॉक्टर्स नदारद रहे और मरीज उनकी तलाश करते रहे।

Rajasthan: Doctors on strike at Jaipuria Hospital in Jaipur; Indian Medical Association (IMA) today has called for a nationwide strike of doctors in the wake of violence against doctors in West Bengal pic.twitter.com/eE1LS1nQQA — ANI (@ANI) June 17, 2019

वहीं गुजरात में भी डॉक्टरों की हड़ताल का असर सुबह से नजर आने लगा है। वडोदरा के सयाजीराव जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स सुबह से ही बंगाल में हुई डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा का विरोध करते हुए हड़ताल करते नजर आए।

Gujarat: Indian Medical Association today has called for a nationwide strike of doctors in the wake of violence against doctors in West Bengal; Doctors at Sir Sayajirao General Hospital in Vadodara hold protest outside Out Patient Department pic.twitter.com/Ya6NS3CE3x — ANI (@ANI) June 17, 2019

उधर बंगाल में जूनियर डॉक्टर छठे दिन भी हड़ताल पर रहे। इससे मरीजों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। हालांकि रविवार को जूडा थोड़े नरम पड़े और उन्होंने मीडिया की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से चर्चा की पेशकश की।