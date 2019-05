नई दिल्‍ली। देश के अगले नौसेना प्रमुख के तौर पर एडमिरल करमबीर सिंह ने शुक्रवार को पदभार संभाल लिया है। उन्होंने पूर्व नौसेना प्रमुख रहे एडमिरल सुनील लांबा की जगह ली है। 23 मार्च को सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई थी।

Delhi: Admiral Karambir Singh takes over as the chief of the Naval staff. pic.twitter.com/oHRcWbybC9

नई जिम्मेदारी संभालने के बाद सिंह ने कहा कि ' मेरे पूर्व के अधिकारियों द्वारा ये सुनिश्चित किया गया कि नौसेना के पास मजबूत आधार हो और वह नई ऊंचाईयों पर पहुंच चुकी है। अब मेरी कोशिश होगी कि मैं उनके प्रयासों को आगे बढ़ाऊ और देश को और मजबूत, भरोसेमंद और सुरक्षा की सभी चुनौतियों से निपटने वाली नौसेना दूं।'

Navy Chief Admiral Karambir Singh: My predecessors made sure that Navy has a solid foundation&has reached new heights. It'll be my endeavour to continue with their efforts&provide the nation with a Navy that's strong, credible&ready to meet security challenge in maritime domain. pic.twitter.com/fpYvO8eCRI

