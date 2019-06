नई दिल्ली। केरल के एर्नाकुलम के एक निजी अस्पताल में भर्ती 23 साल के युवक में निपाह वायरस की पुष्टि हो गई है। एर्नाकुलम का रहने वाला छात्र इडुक्की में पढ़ता था और दस दिनों से बुखार सहित निपाह वायरस के लक्षणों से पीड़ित था। वह इडुक्की के 22 छात्रों के समूह के साथ त्रिशूर की एक कंपनी में इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए आया था। इंटर्नशिप के बाद, छात्र अपने घर वापस चला गया था। उसका बुखार कम नहीं होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान जांच के सैंपल एलेप्पी और पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भेजे गए थे, जहां से आई रिपोर्ट के बाद युवक में निपाह वायरस की पुष्टि हुई है।

निपाह वायरस की पुष्टि होने के बाद दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन द्वारा अपने आवास पर मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में हेल्थ सेक्रेटरी भी मौजूद थे। बैठक में निपाह वायरस के खतरे से निपटने को लेकर चर्चा की गई। डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि केरल में संदिग्ध मामला सामने आने के बाद सोमवार को ही 6 अधिकारियों की टीम को केरल भेजा गया था।

Union Health Minister Harsh Vardhan on #NipahVirus : Today morning I have called a meeting at my residence with all the officers including health secretary. Yesterday itself we had dispatched a team of six officers to Kerala. pic.twitter.com/HepUeJdYXj

उन्होंने कहा कि 'मैं केरल के स्वास्थ्य मंत्री को भरोसा दिलाता हूं कि उन्हें केंद्र सरकार की ओर से सभी जरुरी मदद की जाएगी। हम वायरस के टेस्ट के लिए चमगादड़ मुहैया कराने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की भी मदद लेंगे। मैं नहीं सोचता हूं कि घबराने की कोई जरुरत है।'

Union Health Min Harsh Vardhan: I have assured the Kerala Health Minister of all possible support from the Central govt. We are also in touch with wildlife department to seek their help for subjecting the bats for testing of the virus. I don't think there is any need to panic. https://t.co/3n4unpOqy0

— ANI (@ANI) June 4, 2019