पटना। एनडीए के घटक दल और बिहार में भाजपा के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने वाली जनता दल(यू) ने गुरुवार को मंत्रिमंडल में शामिल ना होकर सभी को चौंका दिया था। शुक्रवार को इसकी वजह भी साफ हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने कहा है कि 'उनकी पार्टी को मंत्रिमंडल में सिर्फ एक सीट दी जा रही थी। मैंने कहा हमे इसकी जरुरत नहीं, पर मैं पार्टी के लोगों से इस बारे में बात करुंगा। मैंने सभी से बात की, सभी ने कहा कि ये सही नहीं है कि जब हम गठबंधन में हैं, साथ हैं तो सिर्फ सांकेतिक हिस्सेदारी रहे । हम साथ हैं लेकिन परेशान नहीं'

Bihar CM&JD(U) leader N Kumar: When I was told one ministerial berth will be given to JD(U), I said we don't need it but I'll ask my party. I asked everyone, they said it's not appropriate that we show only symbolic participation when we're together. We're together, not upset. pic.twitter.com/xTLnYyiDM5

