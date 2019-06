अलीगढ़। अलीगढ़ के टप्पल में ढाई साल की बच्ची की बेरहमी से हुई हत्या के मामले में नया मोड़ आया है। जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि बच्ची पर एसिड अटैक नहीं हुआ था साथ ही उसकी आंखें भी नहीं निकाली गईं थीं जैसा परिजनों का आरोप है। एसएसपी आकाश कुलहरि ने सोशल मीडिया पर फैल रही इन अफवाह पर रोक लगाने की अपील की है। टप्पल हत्याकांड को लेकर ट्विटर पर चार हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग ट्वीट कर रहे हैं।

कुलहरि ने कहा कि बच्ची पर न एसिड अटैक हुआ है और न उसकी आंखें गायब थीं। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर की जा रही हैं, जो पूरी तरह गलत हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है। रेप की भी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि, जांच के लिए स्लाइड आगरा भेजी गई है, जिसकी रिपोर्ट से स्थिति साफ हो पाएगी।

DG* (Law&Order) Anand Kumar: SIT formed under Superintendent of Police rural area (SPRA). Forensic science team, Special Operation Group (SOG) & a team of experts also in the SIT to conduct investigation on a fast track basis. POCSO Act will also be there in the case. https://t.co/cM7tmo9WND

— ANI UP (@ANINewsUP) June 7, 2019