नई दिल्ली। 17वीं लोकसभा के बजट सत्र के दौरान लोकसभा के नए स्पीकर का चुनाव हो चुका है। सदन की कार्यवाही के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने सदन में राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव किया है जिस पर प्रोटेम स्पीकर ने मतदान करवाया और ओम बिड़ला को लगभग सभी दलों से समर्थन मिल गया।

इसके बाद ओम बिरला अगले पांच साल के लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अध्यक्ष चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी उन्हें स्वयं आसंदी तक लेकर गए। इसके बाद एक-एक करके सांसदों ने बिड़ला को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी।

इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरला को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देते हुए उनकी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह सदन के लिए गर्व का मौका है साथ ही मैं बिरला जी को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूं। कईं सांसद हैं जो बिरला जी को जानते हैं। बिरला जी ने राजस्थान विधानसभा को भी सेवाएं दी हैं।

PM Modi in the Lok Sabha: It is a matter of great pride for the House and we all congratulate Om Birla Ji on being unanimously elected as the Speaker of the Lok Sabha. Many MPs know Birla Ji well. He has served in the state of Rajasthan as well. pic.twitter.com/A9bkvWhOKt

