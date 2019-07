चेन्‍नई। भारतीय वायु सेना के हल्के लड़ाकू विमान तेजस का फ्यूल टैंक मंगलवार को उड़ान के दौरान तमिलनाडु के सुलुर एयरबेस के पास खेत में गिर गया। इस घटना के सामने आने के बाद वायुसेना ने मामले को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। घटना आज सुबह 8 बजकर 40 मिनिट के आसपास की है। हालांकि इस घटना के बाद पायलट ने सुरक्षित विमान की लैंडिंग करा ली।

IAF: Today morning at around 0840h, one fuel drop tank fell off from a Tejas aircraft on a routine sortie from Sulur Air Base near Coimbatore. The aircraft landed back safely after the incident. No damage was reported on ground. The cause of the incident is being investigated. pic.twitter.com/jq1ZH31tTp

— ANI (@ANI) July 2, 2019