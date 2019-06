नई दिल्ली। पीएम मोदी की नई कैबिनेट में गृह राज्यमंत्री बनने वाले जी किशन रेड्डी का हाल ही में सामने आए बयान पर विवाद शुरू हो गया है। रेड्डी ने हैदराबाद को लेकर बयान दिया था, इस पर AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने रेड्डी पर हमला बोल दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में पदभार संभालने वाले रेड्डी ने हैदराबाद पर विवादित बयान देते हुए उसे आतंक के लिए सेफ जोन बताया था। रेड्डी का बयान सामने आने के बाद इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। इस बयान पर विपक्ष हमलावर हो गया है। वहीं गृह राज्यमंत्री ने इसे लेकर अब अपनी सफाई दी है।

रेड्डी ने कहा कि 'देश में कई जगहें ऐसी हैं जहां आतंकी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। अगर कोई घटना बेंगलुरु, भोपाल में होती है तो उसकी जड़ हैदराबाद में निकलती है। राज्य पुलिस के मुताबिक, NIA ने हर 2-3 महीने में आतंकियों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। मैंने इसमें कोई गलत नहीं कहा है।'

MoS (Home) G Kishan Reddy: There are places in country where terror activities are on a rise. If an incident takes place in Bengaluru, Bhopal, its roots are traced to Hyderabad. State police, NIA have arrested terrorists in Hyderabad every 2-3 months. I didn't say anything wrong. pic.twitter.com/EWvQiHJ8V9

— ANI (@ANI) June 1, 2019