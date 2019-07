नई दिल्‍ली। लोकसभा में गुरुवार को शून्‍यकाल के दौरान डीएमके सांसद कनिमोझी ने भारतीय रेलवे के निजीकरण का मुद्दा संसद में उठाया। कनिमोझी ने कहा कि सरकार द्वारा भारतीय रेलवे और सलेम स्टील प्लांट का निजीकरण करने का अगर कोई भी प्रयास किया गया तो डीएमके और हमारे लीडर एमके स्टालिन तमिलनाडु की जनता के साथ इस बात का जमकर विरोध करेंगे।

Kanimozhi, DMK in Lok Sabha: I would like to tell the government that any attempt to corporatise/privatise Indian Railways or the Salem Steel Plant will be resisted by the people of Tamil Nadu, DMK & my leader MK Stalin. pic.twitter.com/g8ROfc0LVm

