नई दिल्ली। पिछले कुछ सालों में तो आपने शायद ही सुना हो की संसद में हंगामा ना हुआ हो और उसकी कार्यवाही तय समय तक बिना रुके चली हो। लेकिन गुरुवार को कुछ ऐसा हुआ है जो वाकई में जानने लायक है। दरअसल, गुरुवार को लोकसभा में सांसदों ने आधी रात तक काम किया और एक विशेष मुद्दे पर चर्चा की।

यह चर्चा रेलवे की अनुदान मांगों को लेकर थी और सत्ता के अलावा विपक्षी दलों के सांसद भी इस दौरान सदन में मौजूद रहे। इस दौरान विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर रेल की परिसंपत्तियों को बेचने का आरोप लगाया। इनका कहना था कि भाजपा के नेतृत्व वाला राजग जमीन पर ज्यादा कुछ करने के बजाय लोगों को सपने बेच रहा है। वहीं भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को दरकिनार करते हुए रेल दुघर्टनाओं में बीते पांच साल में 73 प्रतिशत की कमी आने का दावा किया है।

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को मालूम था कि यह बहस देर तक चल सकती है। इसे देखते हुए उन्होंने सभी के लिए भोजन और सांसदों को घर छोड़ने की व्यवस्था करने के लिए कहा था।

अधिकारियों ने बताया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने अपने सेक्रेटेरियट से सदस्यों, कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों के लिए पर्याप्त भोजन और पानी के साथ-साथ परिवहन की सुविधा की व्यवस्था करने के लिए पहले ही कह दिया था।

लोकसभा में देर रात तक हुई चर्चा पर केंद्रीय रेल राज्यमंत्री एस अंगदी ने कहा कि रेलवे एक परिवार की तरह है जो सबको जोड़े रखता है। सभी सांसदों ने अच्छी सालह दी। पीएम मोदी के आने के बाद से रेलवे बदला है। वाजपेयी जी ने जो सड़कों को लेकर किया वो मोदी जी ट्रेनों को लेकर कर रहे हैं।

S Angadi, MoS Railways on Parliament functioning till midnight: Railways is like a family that takes everyone together & satisfies everyone, all members gave good suggestions. Railways has changed since PM Modi came, what Vajpayee ji did for roads, Modi ji is doing for railways. pic.twitter.com/9QkiHX1sqg

— ANI (@ANI) 11 July 2019