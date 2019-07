नई दिल्ली। अमरनाथ यात्रा की 1 जुलाई से शुरुआत हो चुकी है। अमरनाथ यात्रियों को आतंकी हमले से बचाने के लिए इस बार जम्मू कश्मीर में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए है। अब इन इंतजामों को लेकर ही सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। जम्मू कश्मीर में पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर विवादित बोल बोलते हुए अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा इंतजाम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। महबूबा ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर इस बार किए गए इंतजाम कश्मीर के लोगों के खिलाफ हैं।

महबूबा ने कहा कि 'हर साल अमरनाथ यात्रा निकाली जाती है। लेकिन बदकिस्मती से इस बार जो इंतजाम किए गए हैं वे कश्मीर के लोगों के खिलाफ हैं। इन इंतजामों की वजह से यहां के स्थानीय लोगों को रोजाना काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें।'

Mehbooba Mufti, PDP: #AmarnathYatra is taking place since yrs. But unfortunately, the arrangements done this yr are against the people of Kashmir. It's causing a lot of trouble in day-to-day lives of local people. I would like to request the Governor to intervene in this. (07.07) pic.twitter.com/ehYEPGUlJ8

