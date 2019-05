नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ख्याति के अनुरूप ही दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ ही घंटे बाद कामकाज भी शुरू कर दिया। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेन से मुलाकात की। मोदी और सिरिसेन के बीच द्विपक्षीय वर्ता भी हुई।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi meets Sri Lankan President Maithripala Sirisena at Hyderabad House. Both the leaders will hold a bilateral meeting. The Sri Lankan President attended PM Modi's swearing-in ceremony yesterday. pic.twitter.com/ZHaiMVn57R

वहीं उनके बाद मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार के साथ हैदराबाद हाउस में मुलाकात की और दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi meets Prime Minister of Mauritius Pravind Kumar Jugnauth at Hyderabad House. Both the leaders will hold a bilateral meeting today. He attended PM Modi's swearing-in ceremony yesterday. pic.twitter.com/NYn0eTE9Lo

खबर है कि प्रधानमंत्री अन्य देशों के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले गुरुवार को शपथ ग्रहण समाप्त होने के तकरीबन डेढ़ घंटे बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोनबाय जेनेबकोव के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।

PM Narendra Modi: Held extensive deliberations with the President of the Kyrgyz Republic, Mr. Sooronbay Jeenbekov. Our talks covered the full spectrum of bilateral ties between our nations and ways to deepen economic and social cooperation in the times to come. pic.twitter.com/XYYD5xZEd0

— ANI (@ANI) 30 May 2019