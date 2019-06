नई दिल्ली। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भी जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार का चुनाव बेहद खास रहा है। देशवासियों ने दोबारा सेवा का मौका देकर देश की स्थिरता को बल दिया है। कई सालों बाद दोबारा बहुमत की सरकार बनी है।

पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा अहंकार की सीमा होती है। लोकतंत्र हार गया कहना जनतंत्र का अपमान है। अगर ऐसा है तो क्या वायनाड और बरेली में भी लोकतंत्र हार गया है ?

PM Modi: Did India lose in Wayanad? Did India lose in Rae Bareli? Did India lose in Trivandrum, what about Amethi? What kind of argument is this? If Congress loses then does that mean India lost? There is a limit to arrogance. Congress could not win a single seat in 17 states pic.twitter.com/XjCkebaLlx

— ANI (@ANI) June 26, 2019